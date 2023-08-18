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Тихонов полагает, что «Спартаку» по силам обыграть «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ

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Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Спартака» и «Зенита».
Тихонов полагает, что «Спартаку» по силам обыграть «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Вне всяких сомнений, главная встреча тура — «Спартак» — «Зенит». Непримиримые соперники вновь сойдутся друг с другом, и нас ждёт увлекательный футбол. На старте сезона красно-белые демонстрируют максимально результативную игру: девять очков в активе при целой россыпи забитых мячей — далеко не худший старт. Несмотря на то что спартаковцам, конечно, подфартило с расписанием — два матча из четырёх сыграны с недавними представителями ФНЛ («Балтикой» и «Рубином»), — в нападении они смотрятся довольно уверенно. При этом есть трудности с организацией игры в обороне, что выливается в пропущенные на последних минутах голы. Но с дальнейшей мотивацией у команды всё в порядке», — заявил Тихонов RT.

Экс-спартаковец также указал на проблемы, с которыми на стартовом отрезке сезона столкнулись сине-бело-голубые.

«Зенит», являющийся действующим чемпионом, старт несколько провалил: сыграл вничью с «Ростовом», а «Динамо» и вовсе уступил в Петербурге на глазах у своих болельщиков. Не стоит забывать про потерю петербуржцами Малкома, проблемы с Венделом и множащиеся ошибки Ренана — всё это не оставляет зенитовцам повода для оптимизма. Противостояние на «Открытие Арене» будет жёстким, принципиальным для обеих команд. Не думаю, что нас ждёт голевая феерия, но оба клуба должны забить. Мотивацию «Спартака» по ряду факторов нахожу более высокой, тем более красно-белые играют дома. Я полагаю, что хозяевам по силам победить как минимум с разницей в один мяч», — добавил амбассадор PARI.

Ранее полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

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