Мартинс: в «Спартаке» все ждут матч с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

«Чувствуется ли, что игра с «Зенитом» не рядовая? Конечно, мы все ждём этот матч, понимаем, что он важный, готовимся, делаем всё возможное, чтобы наилучшим образом подойти к нему и сыграть как можно лучше», — приводит слова Мартинса пресс-служба «Спартака».

«Спартак» по итогам четырёх туров с девятью очками занимает четвёртое место. Столичная команда пропустила в свои ворота семь мячей. В пятом туре красно-белые 20 августа примут на своём поле петербургский «Зенит» (семь очков), который располагается на шестой строчке.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».