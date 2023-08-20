Матч пятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» посетили почти 34 тысячи человек

Стало известно количество зрителей, которые пришли посмотреть матч пятого тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

На арене в Тушино собрались 33 844 человека, говорится в протоколе игры.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе победителей мячи забили Вендел (33-я минута) и Матео Кассьерра (94-я). У «Спартака» автогол записал в свой актив Георгий Джикия (32-я) и отличился Александр Соболев (81-я, пенальти).

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил беспроигрышную серию в матчах со «Спартаком» в РПЛ до 11 матчей.











