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Матч пятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» посетили почти 34 тысячи человек

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Стало известно количество зрителей, которые пришли посмотреть матч пятого тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
Матч пятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» посетили почти 34 тысячи человек
  • РИА Новости

На арене в Тушино собрались 33 844 человека, говорится в протоколе игры.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе победителей мячи забили Вендел (33-я минута) и Матео Кассьерра (94-я). У «Спартака» автогол записал в свой актив Георгий Джикия (32-я) и отличился Александр Соболев (81-я, пенальти). 

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил беспроигрышную серию в матчах со «Спартаком» в РПЛ до 11 матчей.





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