Матч пятого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» посетили почти 34 тысячи человек
- РИА Новости
На арене в Тушино собрались 33 844 человека, говорится в протоколе игры.
Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.
В составе победителей мячи забили Вендел (33-я минута) и Матео Кассьерра (94-я). У «Спартака» автогол записал в свой актив Георгий Джикия (32-я) и отличился Александр Соболев (81-я, пенальти).
Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил беспроигрышную серию в матчах со «Спартаком» в РПЛ до 11 матчей.