Хавбек «Зенита» Вендел признан лучшим игроком матча РПЛ со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Вендел стал лучшим игроком матча пятого тура РПЛ со «Спартаком».

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершалась со счётом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе победителей мячи забили Вендел (33-я минута) и Матео Кассьерра (94-я). У «Спартака» автогол записал в свой актив Георгий Джикия (32-я) и отличился Александр Соболев (81-я, пенальти).

У хозяев поля в первом тайме был заменён из-за травмы Виктор Мойзес (27-я). Его место на поле занял Роман Зобнин.

Подопечные Семака набрали десять очков и поднялись на четвёртое место. «Спартак» с девятью очками опустился на шестую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил беспроигрышную серию в матчах со «Спартаком» в РПЛ до 11 матчей.