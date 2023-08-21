Агент Давилы подтвердил, что они с футболистом находятся на пути в Москву

Игнасио Хименес, представитель нападающего «Леона» Виктора Давилы, подтвердил, что они с футболистом направляются в Россию для подписания контракта с ЦСКА.

«Мы находимся на пути в Москву. Прилетим сегодня в шесть часов вечера», — цитирует Хименеса Sport24.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, нападающий подпишет с армейцами соглашение до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне Давила забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за «Леон» во всех турнирах.

Ранее стало известно, что Давила попрощался со своими партнёрами по команде и вылетел в Россию.