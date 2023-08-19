Плата за ошибки: гол с пенальти на 83-й минуте помог «Динамо» одержать волевую победу над ЦСКА в 5-м туре РПЛ

«Динамо» на своём поле взяло верх над ЦСКА в пятом туре чемпионата России по футболу. Подопечные Марцела Лички не только пропустили в дебюте, но и не лучшим образом смотрелись в первом тайме в целом. Они позволили сопернику превзойти себя как по числу ударов, так и по количеству опасных моментов. Однако после перерыва воспользовались ошибками соперника и вырвали победу. Сначала Николя Нгамалё наказал Кирилла Набабкина за потерю мяча у своих ворот, а в концовке Фёдор Смолов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в собственной штрафной Антона Заболотного.

Без Захаряна и Акинфеева

К очередной серии московского дерби «Динамо» и ЦСКА подходили без футболистов, за последние годы ставшими для них одними из ключевых. Но если Арсен Захарян находится в шаге от перехода в «Реал Сосьедад», то трансфер Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ» уже фактически задокументирован. Накануне тот прибыл в Турцию и уже сфотографировался в форме своего нового клуба, выложившего за него €5 млн, не считая процента от будущей перепродажи.

«Грустно расставаться с такими игроками. Но такова природа футбола. Это новый вызов. Были планы и у самого Бактиёра попробовать себя в другом чемпионате. Пошли навстречу. По ряду причин немного опоздали с его заменой», — признался главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире «Матч ТВ»

Но в отличие от бело-голубых, потери армейцев этим не исчерпывались. В одном из центральных матчей 5-го тура РПЛ специалист уже по традиции не мог рассчитывать на Игоря Дивеева, выбывшего до конца 2023 года, но также и на ряд других исполнителей. Из-за повреждения связок гости не досчитались Егора Ушакова, от мышечной травмы так и не восстановился Милан Гайич. Однако самым большим ударом для ЦСКА стало отсутствие в основе Игоря Акинфеева. Из-за «дискомфорта» тот провёл на скамейке встречу с «Сочи» и в этот раз вновь остался в запасе, уступив место в воротах юному Владиславу Торопу.

Зато в старте вышел Кирилл Глебов, из-за повреждения спины покинувший поле по ходу игры с «барсами». Как рассказывал Федотов, вингер получил удар в сплетение нервных окончаний и первое время не мог двигать ногой, в связи с чем был экстренно доставлен в клинику. Однако спортсмен сумел не только избежать перелома позвоночника, но и восстановиться в кратчайшие сроки. И тем самым преградить путь в основу Михаилу Рядно, неделю назад забившему красивейший гол в ворота Николая Заболотного.

Что касается «Динамо», то в конкретном матче позицию готовящегося к отъезду в Сан-Себастьян Захаряна был призван закрыть Денис Макаров. Однако в перспективе россиянин явно не рассматривался как постоянный и единственный сменщик хавбека. Ведь за несколько часов до начала дерби появилась информации о достижении договорённости относительно трансфера Хорхе Карраскаля. По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА получит за колумбийца €7 млн — примерно за ту же сумму в «Спартак» был продан и Хесус Медина.

«Официально он ещё в ЦСКА… Да, мне бы хотелось его видеть в нашей команде. Но, к сожалению, официально он ещё там», — сказал заговорщицки улыбающийся Личка.

Контратаки и стандарты ЦСКА

В преддверии этого матча ЦСКА занимал пятую строчку в РПЛ по проценту владения мячом, но не стал во что бы то ни стало пытаться действовать первым номером. Гости сосредоточились на быстром переходе из обороны в атаку и старались действовать предельно вертикально, кратчайшими путями добираясь до штрафной оппонента. Правда, первые моменты возникли именно у ворот Торопа. Макаров не мог быть доволен восторгами Лички относительно Карраскаля и попытался доказать, что именно он должен заменить Захаряна в старте. Однако получилось у него это не лучшим образом. Дважды он мог отличиться, но в обоих случаях его подвела нерабочая правая нога. Сначала он кошмарным образом пробил из выгодного положения, а затем не сумел исполнить разрезающий пас в центр, запоров опасный контрвыпад.

ЦСКА же сделал акцент на атаки по правому полуфлангу, пытаясь почаще оказывать давление на нестабильного Николаса Маричала. В эту зону регулярно наведывался сверхактивный Максим Мухин, смещался и реактивный Глебов, каждый забег которого с мячом выглядел впечатляюще. Именно этот дуэт и организовал первый гол. Юный вингер обработал блестящую диагональ Саши Зделара и скинул соотечественнику под удар. С ним Антон Шунин справился, но помешать Антону Заболотному сработать на добивании уже не смел.

ЦСКА вышел вперёд уже на седьмой минуте и с каждой последующей выглядел всё более уверенно, а вторую половину тайма и вовсе провёл заметно сильнее. Контратаки «Динамо» всё чаще стали захлёбываться из-за небрежности при исполнении последней передачи, заставляя вспомнить об отсутствии качественного диспетчера. Армейцы же здорово прессинговали, отлично действовали на встречных курсах, однако наибольшие проблемы визави создавали благодаря стандартам. Один из таких запомнился шикарным пасом пяткой Кирилла Набабкина, чуть было не позволившим Заболотному оформить дубль, а другой — «выстрелом» Виллиана Роши с пары метров. Бразилец пытался не угодить в стоявшего у штанги противника, но в итоге не попал и в створ. Да, можно ещё вспомнить попытку Зделара забросить мяч за шиворот Шунину с центра поля, но вратарь спас.

Привоз Набабкина и старания Чалова

Тем удивительнее, как легко ЦСКА позволил «Динамо» восстановить паритет, пропустив на первых секундах второго тайма. В простейшей ситуацию грубо ошибся Набабкин. Опытный защитник буквально «заснул» с мячом и позволил Константину Тюкавину обокрасть себя прямо на границе штрафной. К эпизоду мгновенно подключился Николя Нгамалё и хладнокровно воспользовался шансом, катнув аккурат в угол. Растянувшийся в хоккейном шпагате Тороп не выручил.

То ли армейцев настолько обескуражил провал на первых минутах половины, то ли динамовцы резко прибавили, но следующий отрезок прошёл под их диктовку. Подопечные Лички стали раз за разом прорываться по флангам, но теперь их прострелы в центр всё чаще находили адресатов. В завершении всё было не так идеально. И если Тюкавина вряд ли можно винить за промах после «выстрела» с разворота, то Макарову можно было предъявлять претензии. Хавбек здорово «отклеился» от опекуна и ворвался в штрафную, но вновь допустил ужасный промах. И опять его подвела правая нога. Поэтому никто не удивился, когда именно вместо Дениса на поле вышел Вячеслав Грулёв.

При этом положение ЦСКА могло стать ещё более сложным, если бы Кукуян предъявил вторую жёлтую карточку Роше. В концовке первого тайма тот при весьма спорных обстоятельствах был наказан «горчичником», а во втором заехал локтем в челюсть Тюкавину. Однако за более очевидное нарушение не получил серьёзного взыскания.

Так или иначе, Федотов было необходимо что-то менять. Он бросил в бой Константина Кучаева и Михаила Рядно, тем самым переведя Облякова с левого фланга на более привычную ему позицию в центре поля. И временами это давало свои плоды. Количество обостряющих передач за авторством Ивана возросло, но с адресатами всё было не так здорово. Заболотный «потерялся», а вся острота исходила от Чалова, поучаствовавшего сразу в трёх ярких эпизодах. Сначала он издевательски расправился с Нгамалё, но его партнёр по нападению не откликнулся на пас, а затем дважды пробил сам. Но как с ударом пяткой, так и «выстрелом» в упор справился Шунин.

Ошибка Заболотного и дебют Файзуллаева

Давление на защиту ЦСКА продолжало расти. Подуставшие гости уже не могли прессинговать так, как в первом тайме, и всё чаще были вынуждены садиться глубоко в оборону. Но действовать безошибочно в такой ситуации крайне непросто, что и подтвердили подопечные Федотова. Очередная массированная атака «Динамо» завершилась ударом Смолова, блокировать который пришлось вернувшемуся назад Заболотному. Но сделать это чисто он не сумел, отразив мяч выставленной вертикально вверх рукой. Главный арбитр Павел Кукуян без сомнений указал на точку, а Фёдор переиграл Торопа и вывел хозяев вперёд.

Исправить положение красно-синим не помогли ни Аббосбек Файзуллаев, ни Адольфо Гайч, появившиеся ближе к концу встречи. Узбекский вингер порадовал парой неплохих обводок и даже попытался организовать эффектную двухходовку с Заболотным, но российский форвард поддержать его почин не сумел.

В концовке рванувший вперёд ЦСКА совсем забыл об обороне и мог пропустить ещё пару раз, но счёт остался неизменным. Своими шансами не воспользовались ни Даниил Фомин, ни Грулёв. Однако на итоговый результат это не повлияло. «Динамо» одержало волевую победу и обошло соперника в таблице, поднявшись на третью строчку. Пока выше только «Урал» и «Краснодар», но оба имеют матч в запасе. Как и способные обойти москвичей «Спартак», «Зенит» и «Ростов».