Гол Смолова принёс «Динамо» победу в матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.
У «Динамо» отличились Муми Нгамалё (45-я минута), Фёдор Смолов (83-я). В составе ЦСКА мяч забил Антон Заболотный (7-я).
Таким образом, «Динамо» набрало десять очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (девять) — четвёртое.
Ранее «Рубин» обыграл «Крылья» в пятом туре и одержал первую победу в РПЛ после возвращения.