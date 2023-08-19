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Гол Смолова принёс «Динамо» победу в матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА

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«Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Смолова принёс «Динамо» победу в матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.

У «Динамо» отличились Муми Нгамалё (45-я минута), Фёдор Смолов (83-я). В составе ЦСКА мяч забил Антон Заболотный (7-я).

Таким образом, «Динамо» набрало десять очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (девять) — четвёртое.

Ранее «Рубин» обыграл «Крылья» в пятом туре и одержал первую победу в РПЛ после возвращения.

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