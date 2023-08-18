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«Рубин» обыграл «Крылья» в 5-м туре и одержал первую победу в РПЛ после возвращения

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Казанский «Рубин» на своём поле нанёс поражение самарским «Крыльям Советов» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
«Рубин» обыграл «Крылья» в 5-м туре и одержал первую победу в РПЛ после возвращения
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из столицы Татарстана. Таким образом, Рашид Рахимов одержал первую победу с «Рубином» в текущем розыгрыше чемпионата.

В составе победителей мячи забили Алексей Грицаенко (11-я минута), Александр Мартынович (42-я). У проигравших отличился Бенхамин Гарре (15-я). Иван Ломаев (42-я) отразил пенальти.

Самарская команда осталась в меньшинстве в концовке игры после удаления Гленна Бейла (89-я).

«Рубин» с пятью очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Крылья» (восемь) — пятое.

Ранее сообщалось, что Рахимов может быть уволен из «Рубина» в случае поражения от «Крыльев Советов».

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