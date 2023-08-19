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Ветеран ЦСКА считает, что матч с «Динамо» завершится со счётом 1:1

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России между армейским клубом и «Динамо».

«Команды по силе равны, но динамовцы будут иметь преимущества за счёт своего поля. Но всё же 50 на 50. Будет ничейный результат — 1:1. Больше голов мы не увидим», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» 19 августа. Встреча начнётся в 15:00 мск. 

После четырёх туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. Бело-голубые — шестые (семь баллов).

Ранее Роман Орещук заявил, что отсутствие Арсена Захаряна не уменьшит шансы на победу «Динамо» над ЦСКА.

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