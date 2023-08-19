Орещук уверен, что отсутствие Захаряна не уменьшит шансы на победу «Динамо» над ЦСКА

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что бело-голубые смогут справиться с ЦСКА в московском дерби в рамках пятого тура чемпионата России по футболу без полузащитника Арсена Захаряна.

«Не думаю, что отсутствие Захаряна станет серьёзным фактором в матче против ЦСКА. «Динамо» без него уже играло против «Балтики». Против ЦСКА будет тяжело, но нет большой разницы, в составе Захарян или нет», — цитирует Орещука «Матч ТВ».

По его мнению, фаворитом предстоящего матча является «Динамо».

«Бело-голубые, в какой бы форме ни находились, всегда хорошо играют с ЦСКА», — сказал Орещук.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» 19 августа. Встреча начнётся в 15:00 мск. Захарян не примет участия в игре, поскольку находится в процессе перехода в испанский «Реал Сосьедад».

Ранее Андрей Тихонов заявил, что «Динамо» и ЦСКА сыграют вничью в матче 5-го тура РПЛ.