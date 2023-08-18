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Тихонов считает, что «Динамо» и ЦСКА сыграют вничью в матче 5-го тура РПЛ

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Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов не видит явного фаворита в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — ЦСКА.
Тихонов считает, что «Динамо» и ЦСКА сыграют вничью в матче 5-го тура РПЛ
  • РИА Новости

«И снова одним из центральных матчей тура становится столичное дерби. Армейцы на своём стадионе принимают бело-голубых. Игру ЦСКА на стартовом отрезке чемпионата сложно назвать стабильной, за четыре тура было всё: и обидное поражение в игре с «Уралом», и скандальный матч с «Ахматом», и уверенный разгром «Локомотива». Одно можно сказать точно: красно-синие забивают много, но имеют и явные проблемы в обороне. Команда пропускала в каждом туре, здесь не смог помочь даже опытнейший Игорь Акинфеев. В нападении ЦСКА прибавляет от матча к матчу, так что обороне «Динамо» стоит быть начеку и скучать точно не придётся», — заявил Тихонов RT.

Также восьмикратный чемпион России отметил и последние успехи бело-голубых.

Динамовцы совсем недавно сумели удивить в Питере, сенсационно обыграв действующих чемпионов, а затем уверенно прошли «Балтику» со счётом 2:0. Последние результаты, конечно же, придают команде Марцела Лички уверенности в грядущем противостоянии. Динамовцы, как и армейцы, стабильно забивают в каждом матче, очень продуктивно между собой взаимодействуют Смолов и Тюкавин. Дерби на «ВЭБ Арене», несомненно, будет жарким. Полагаю, что обе команды забьют и вряд ли стоит ожидать закрытый футбол. Каждый захочет забрать в этом матче три очка, но рискну предположить, что велика вероятность результативной ничьей», — сказал амбассадор PARI.

Ранее Тихонов поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и столичным «Локомотивом».

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