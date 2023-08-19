Карпов: «Динамо» заплатит ЦСКА за Карраскаля €7 млн

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в ближайшее время перейдёт в «Динамо».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сумма трансфера колумбийца составит около €7 млн.

По информации источника, несмотря на предложения других клубов, «Динамо» оказалось настойчивее в борьбе за хавбека красно-синих.

СМИ сообщали, что стороны ведут переговоры о трансфере 25-летнего колумбийца за €7—8 млн. Отмечалось, что бело-голубых смущает поведение полузащитника в ЦСКА и предыдущих клубах.

В нынешнем сезоне Карраскаль не принял участия ни в одном матче за армейцев. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Карраскаля заявил, что очень много клубов из разных чемпионатов интересуются Хорхе.