Агент Карраскаля: очень много клубов из разных чемпионатов интересуются Хорхе

Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался о будущем колумбийского футболиста.

«Никакой конкретики относительно будущего Хорхе пока нет. Очень много клубов из разных чемпионатов интересуются им. Мы продолжаем работать», — цитирует Лопеса Sport24.

По информации СМИ, «Динамо» и армейский клуб ведут переговоры о трансфере 25-летнего колумбийца за €7—8 млн. Бело-голубых смущает поведение полузащитника в ЦСКА и предыдущих клубах.

В нынешнем сезоне Карраскаль не принял участия ни в одном матче за армейцев. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что клуб должен избавиться от Карраскаля из-за его характера.