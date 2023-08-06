Ветеран ЦСКА считает, что клуб должен избавиться от Карраскаля из-за его характера
- РИА Новости
«У него неплохой уровень игры, но в коллективе он какой-то неуживчивый. Есть такой тип людей, которые портят настроение в команде. От таких нужно избавляться. Он давно уже потерял форму, стал валять дурака», — цитирует ветерана Betonmobile.
По информации СМИ, «Динамо» и армейский клуб ведут переговоры о трансфере 25-летнего колумбийца за €7—8 млн. Бело-голубых смущает поведение полузащитника в ЦСКА и предыдущих клубах.
В нынешнем сезоне Карраскаль не принял участия ни в одном матче за армейцев. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что агент Карраскаля отказался комментировать информацию о переговорах ЦСКА и «Динамо».