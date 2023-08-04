Агент Карраскаля отказался комментировать информацию о переговорах ЦСКА и «Динамо»
- РИА Новости
- © Григорий Соколов
«Мне ничего об этом неизвестно», — цитирует агента Sport24.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубы ведут переговоры о трансфере 25-летнего колумбийца за €7—8 млн. Отмечается, что бело-голубых смущает поведение полузащитника в ЦСКА и предыдущих клубах.
В нынешнем сезоне Карраскаль не принял участие ни в одном матче за армейцев. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее агент заявил, что трансфер Карраскаля в Бразилию маловероятен.