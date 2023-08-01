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Агент заявил, что трансфер Карраскаля в Бразилию маловероятен

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Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, заявил, что трансфер игрока в Бразилию маловероятен.
Агент заявил, что трансфер Карраскаля в Бразилию маловероятен
  • РИА Новости

«Трансфер в Бразилию маловероятен. До закрытия трансферного окна осталось слишком мало времени. Других вариантов пока нет», — приводит слова Лопеса Sport24.

Как информирует журналист Иван Карпов, «Атлетико Паранаэнсе» предложил армейцам за 25-летнего колумбийца €7 млн + 30% от его последующей перепродажи.

Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Лопес опроверг информацию о возможном уходе игрока в «Атлетико Паранаэнсе».

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