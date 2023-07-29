Агент Карраскаля опроверг информацию о возможном уходе игрока в «Атлетико Паранаэнсе»
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«Карраскаль близок к переходу в «Атлетико Паранаэнсе» за €7 млн? Нет, это неправда», — цитирует Лопеса Sport24.
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, бразильский клуб предложил армейцам за 25-летнего колумбийца €7 млн + 30% от его последующей перепродажи.
Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что бразильская команда «Васко да Гама» сделала предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля.