Агент Карраскаля опроверг информацию о возможном уходе игрока в «Атлетико Паранаэнсе»

Родриго Лопес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, высказался о возможном уходе своего клиента в «Атлетико Паранаэнсе».

«Карраскаль близок к переходу в «Атлетико Паранаэнсе» за €7 млн? Нет, это неправда», — цитирует Лопеса Sport24.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, бразильский клуб предложил армейцам за 25-летнего колумбийца €7 млн + 30% от его последующей перепродажи.

Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что бразильская команда «Васко да Гама» сделала предложение ЦСКА по трансферу Карраскаля.