Хавбек «Крыльев» Салтыков ничего не слышал об интересе ЦСКА

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков дал понять, что ему не сообщали о том, что московский ЦСКА нацелился на его трансфер.

«Я — игрок «Крыльев». Ничего не слышал об интересе ЦСКА. На все вопросы по трансферам я отвечаю одинаково: такими делами занимается мой агент. По поводу этого он мне не звонил», — цитирует Салтыкова «Матч ТВ».

По словам 19-летнего футболиста, ему «интересно сейчас выходить и побеждать «Рубин».

«А не рассматривать какие-то там предложения», — добавил Салтыков.

По информации СМИ, ЦСКА заинтересован в приобретении хавбека.

Воспитанник «Чертаново» забил два мяча в четырёх матчах чемпионата России сезона-2023/24. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €300 тыс. Контракт с самарским клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».