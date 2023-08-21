Давила объяснил, почему решил перейти в ЦСКА
- Gettyimages.ru
- © Francisco Vega
«Решение было принято очень быстро. Мне было не так трудно. Как только ЦСКА обратил на меня внимание, я заинтересовался предложением. Очень приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание. И делает всё, чтобы я перешёл в клуб», — цитирует Давилу «Чемпионат».
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, нападающий подпишет соглашение до лета 2027 года.
Всего за «Леон» он сыграл в 106 матчах, забил 33 гола и отдал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Давила попрощался с «Леоном» и вылетел в Россию.