Давила объяснил, почему решил перейти в ЦСКА

Нападающий Виктор Давила рассказала, почему принял решение перейти в ЦСКА.

«Решение было принято очень быстро. Мне было не так трудно. Как только ЦСКА обратил на меня внимание, я заинтересовался предложением. Очень приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание. И делает всё, чтобы я перешёл в клуб», — цитирует Давилу «Чемпионат».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, нападающий подпишет соглашение до лета 2027 года.

Всего за «Леон» он сыграл в 106 матчах, забил 33 гола и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Давила попрощался с «Леоном» и вылетел в Россию.