Рахимов: надо просто порадоваться за Захаряна, он попал в очень хорошую команду

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это нормальный процесс, когда игроки уходят. Надо просто порадоваться за Захаряна, он попал в очень хорошую команду, в хороший чемпионат. Ему надо пожелать удачи», — приводит слова Рахимова РИА Новости.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн.

Ранее президент «Реал Сосьедад» Хокин Аперрибай рассказал, почему клуб решил приобрести именно Захаряна для укрепления центральной линии поля.