СЭ: «Фиорентина» по-прежнему планирует расстаться с Кокориным

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на первый тур Серии А, но клуб из Флоренции по-прежнему планирует расстаться с ним в летнее трансферное окно.

Матч «Фиорентины» с «Дженоа» состоится 19 августа в 21:45 мск.

Прошедший сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.

Ранее сообщалось, что Кокорин впечатлил главного тренера «Фиорентины».