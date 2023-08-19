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СЭ: «Фиорентина» по-прежнему планирует расстаться с Кокориным

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
СЭ: «Фиорентина» по-прежнему планирует расстаться с Кокориным
  • Legion-Media
  • © Buzzi

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на первый тур Серии А, но клуб из Флоренции по-прежнему планирует расстаться с ним в летнее трансферное окно.

Матч «Фиорентины» с «Дженоа» состоится 19 августа в 21:45 мск.

Прошедший сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.

Ранее сообщалось, что Кокорин впечатлил главного тренера «Фиорентины».

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