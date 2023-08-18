«РБ Спорт»: Кокорин впечатлил главного тренера «Фиорентины»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно впечатлён российским нападающим Александром Кокориным.

Как сообщает «РБ Спорт», футболиста не хотели оставлять в команде, но своей работой и игрой в товарищеских матчах он переубедил руководство команды.

Отмечается, что Кокорин может попасть в заявку на матч первого тура Серии А с «Дженоа».

Прошедший сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.

Ранее сообщалось, что Кокорин забил за «Фиорентину» во втором товарищеском матче подряд.