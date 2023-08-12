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Кокорин забил за «Фиорентину» во втором товарищеском матче подряд 

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Российский нападающий Александр Кокорин отметился результативными действиями за «Фиорентину» во втором товарищеском матче подряд.
Кокорин забил за «Фиорентину» во втором товарищеском матче подряд 
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

Экс-форвард московского «Спартака» забил мяч в контрольной игре с греческим клубом ОФИ (1:1).

Днём ранее российский футболист записал на свой счёт гол во встрече с «Сестри Леванте» (7:1).

Прошедший сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.

Контракт 32-летнего нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин вошёл в заявку «Фиорентины» на предсезонный турнир в Англии.

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