Кокорин вошёл в заявку «Фиорентины» на предсезонный турнир в Англии
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В заявку команды вошли 27 футболистов. В турнире также примут участие «Ньюкасл», «Вильярреал» и «Ницца».
Прошедший сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.
Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что итальянские клубы отказались от услуг Кокорина из-за его высокой зарплаты.