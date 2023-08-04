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Кокорин вошёл в заявку «Фиорентины» на предсезонный турнир в Англии

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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявлен на товарищеский турнир Sela Cup, который пройдёт в Англии.
Кокорин вошёл в заявку «Фиорентины» на предсезонный турнир в Англии
  • Legion-Media
  • © Buzzi

В заявку команды вошли 27 футболистов. В турнире также примут участие «Ньюкасл», «Вильярреал» и «Ницца».

Прошедший сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.

Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы отказались от услуг Кокорина из-за его высокой зарплаты.

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