Кокорин вошёл в заявку «Фиорентины» на предсезонный турнир в Англии

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявлен на товарищеский турнир Sela Cup, который пройдёт в Англии.

В заявку команды вошли 27 футболистов. В турнире также примут участие «Ньюкасл», «Вильярреал» и «Ницца».

Прошедший сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.

Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы отказались от услуг Кокорина из-за его высокой зарплаты.