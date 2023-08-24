В МИД РФ назвали разрушением мирового спорта невыдачу Оздоеву британской визы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отказом в выдаче британской визы российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву.

«Как оценить недопуск россиянина в Шотландию? Как дискриминацию и разрушение мирового спорта», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

24 августа в ПАОКе подтвердили, что Оздоев пропустит матч с «Хартсом» из-за отсутствия визы.

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Контракт подписан до 2025 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах за «Фатих» во всех турнирах в сезоне-2022/23.

Матч между «Хартсом» и ПАОКом пройдёт 24 августа в Эдинбурге. Ответная игра состоится 31 августа в Салониках.

Ранее главный тренер ПАОКа назвал несправедливостью отсутствие Оздоева на игре из-за визы.