В ПАОКе подтвердили, что Оздоев пропустит матч с «Хартсом» из-за отсутствия визы
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«Нет, Оздоев не сможет принять участия в сегодняшнем матче из-за проблем с визой», — приводит слова пресс-службы ПАОКа «Спорт-Экспресс».
ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Контракт подписан до 2025 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах за «Фатих» во всех турнирах в сезоне-2022/23.
Матч между «Хартсом» и ПАОКом пройдёт 24 августа в Эдинбурге. Ответная игра состоится 31 августа в Салониках.
Ранее главный тренер ПАОКа назвал несправедливостью отсутствие Оздоева на игре из-за визы.