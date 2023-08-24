В ПАОКе подтвердили, что Оздоев пропустит матч с «Хартсом» из-за отсутствия визы

В пресс-службе ПАОКа рассказали, что российский полузащитник Магомед Оздоев не сможет принять участия в матче квалификации Лиги конференций с «Хартсом».

«Нет, Оздоев не сможет принять участия в сегодняшнем матче из-за проблем с визой», — приводит слова пресс-службы ПАОКа «Спорт-Экспресс».

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Контракт подписан до 2025 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах за «Фатих» во всех турнирах в сезоне-2022/23.

Матч между «Хартсом» и ПАОКом пройдёт 24 августа в Эдинбурге. Ответная игра состоится 31 августа в Салониках.

Ранее главный тренер ПАОКа назвал несправедливостью отсутствие Оздоева на игре из-за визы.