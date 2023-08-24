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Главный тренер ПАОКа назвал несправедливостью отсутствие Оздоева на игре из-за визы

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Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу прокомментировал отсутствие российского полузащитника Магомеда Оздоева на матче отборочного этапа Лиги конференций.
Главный тренер ПАОКа назвал несправедливостью отсутствие Оздоева на игре из-за визы
  • РИА Новости

«Лично я чувствую себя очень плохо. Это огромная несправедливость — лишиться такого игрока по причине отсутствия у него визы. Я не понимаю, почему люди принимают такие решения, но мне бы не хотелось особо говорить на эту тему. Я предпочитаю сосредоточиться на игре», — приводит слова Луческу пресс-служба клуба.

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Контракт подписан до 2025 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах за «Фатих» во всех турнирах в сезоне-2022/23.

Матч между «Хартс» и ПАОКом пройдёт 24 августа в Эдинбурге. Ответная игра состоится 31 августа в Салониках.

Ранее Светлана Журова прокомментировала ситуацию с отказом в выдаче британской визы российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву.

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