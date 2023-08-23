Журова — об отказе Оздоеву в визе: клубам дают понять, что не следует приглашать россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с отказом в выдаче британской визы российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву.

«Клубам чётко дают понять, что не следует приглашать россиян. Отдельные страны всячески пытаются создать непреодолимые условия, чтобы им стало невыгодно брать наших футболистов. Идёт банальное запугивание. В противном случае они готовы, например, не одобрять визы. Они не могут запретить трансферы россиян напрямую, но намеренно создают проблемы. Самое обидное, что ни коллективы, ни даже УЕФА ничего не в состоянии сделать. Власти просто заявляют, что приезд граждан РФ угрожает их безопасности. И фактически пострадать может как любой спортсмен, так и человек. Возможность оспорить вердикт существует, но это непросто. Необходимо пройти через суды. К сожалению, даже положительный вердикт не повернёт время вспять, чтобы игрок принял участие в конкретном матче», — заявила Журова RT.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал невыдачу британской визы российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву.