Журова — об отказе Оздоеву в визе: клубам дают понять, что не следует приглашать россиян
- РИА Новости
«Клубам чётко дают понять, что не следует приглашать россиян. Отдельные страны всячески пытаются создать непреодолимые условия, чтобы им стало невыгодно брать наших футболистов. Идёт банальное запугивание. В противном случае они готовы, например, не одобрять визы. Они не могут запретить трансферы россиян напрямую, но намеренно создают проблемы. Самое обидное, что ни коллективы, ни даже УЕФА ничего не в состоянии сделать. Власти просто заявляют, что приезд граждан РФ угрожает их безопасности. И фактически пострадать может как любой спортсмен, так и человек. Возможность оспорить вердикт существует, но это непросто. Необходимо пройти через суды. К сожалению, даже положительный вердикт не повернёт время вспять, чтобы игрок принял участие в конкретном матче», — заявила Журова RT.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал невыдачу британской визы российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву.