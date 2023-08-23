Черышев проведёт сезон-2023/24 в «Венеции»

Спортивный директор «Венеции» Давид Брендолин рассказал, что российский полузащитник Денис Черышев проведёт в клубе следующий сезон.

«Следующий сезон Черышев проведёт в «Венеции». Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остаётся с нами», — цитирует Брендолина Sport24.

В прошедшем сезоне 32-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Итальянский клуб не смог по итогам сезона-2022/23 пробиться в Серию А.

Ранее в «Леванте» не подтвердили информацию о переговорах с Черышевым.