В «Леванте» не подтвердили информацию о переговорах с Черышевым
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«Мы ничего не знаем об этом. Наш клуб может подтвердить наличие переговоров только после их завершения. Пока ничего нет», — цитирует представителя пресс-службы Sport24.
В прошедшем сезоне 32-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Итальянский клуб не смог по итогам сезона-2022/23 пробиться в Серию А.
Ранее сообщалось, что Черышев отправится на первый летний сбор вместе с «Венецией».