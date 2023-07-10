В «Леванте» не подтвердили информацию о переговорах с Черышевым

В «Леванте» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику «Венеции» Денису Черышеву.

«Мы ничего не знаем об этом. Наш клуб может подтвердить наличие переговоров только после их завершения. Пока ничего нет», — цитирует представителя пресс-службы Sport24.

В прошедшем сезоне 32-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Итальянский клуб не смог по итогам сезона-2022/23 пробиться в Серию А.

Ранее сообщалось, что Черышев отправится на первый летний сбор вместе с «Венецией».