СЭ: Черышев отправится на первый летний сбор вместе с «Венецией»

Российский нападающий «Венеции» Денис Черышев отправится на первый летний сбор вместе с командой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сбор начнётся 10 июля и продлится в Доломитовых Альпах до 24-го.

В прошедшем сезоне 32-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Итальянский клуб не смог по итогам сезона-2022/23 пробиться в Серию А.

Ранее в «Венеции» сообщили об интересе к Черышеву из России.