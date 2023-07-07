В «Венеции» сообщили об интересе к Черышеву из России

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента сообщил, что к полузащитнику Денису Черышеву есть интерес от российского клуба.

«Официального предложения от «Леванте» пока не поступало. Но к Черышеву также проявляют интерес из России», — цитирует Менту Sport24.

В прошедшем сезоне 32-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Итальянский клуб не смог по итогам сезона-2022/23 пробиться в Серию А.

Ранее главный тренер «Санта-Колома» Дмитрий Черышев высказался о будущем своего сына Дениса.