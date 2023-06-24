Отец Черышева — о будущем Дениса: у него действующий контракт с «Венецией» ещё на год

Главный тренер «Санта-Колома» Дмитрий Черышев высказался о будущем своего сына Дениса.

«Будущее Дениса? У него действующий контракт с «Венецией» ещё на один год», — цитирует Черышева Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Из-за травмы он не играет с ноября 2022-го.

Ранее Дмитрий Черышев высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «Ювентус».