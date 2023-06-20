Черышев: Малком может многое приобрести, если перейдёт в «Ювентус»

Главный тренер «Санта-Колома» Дмитрий Черышев высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «Ювентус».

«Тот факт, что такие клубы, как «Ювентус», заинтересованы в футболистах из РПЛ, говорит о том, что наша лига находится на определённом уровне. При переходе в такой клуб Малком попадёт в зону неизвестности. Потенциально он может много приобрести как игрок», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Как сообщает UOL, «Ювентус» уже начал переговоры и готовит официальное предложение для «Зенита».

Бразилец в прошедшем сезоне забил 23 гола в 27 матчах РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира. Также на его счету девять результативных передач. В составе «Зенита» игрок стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что в «Ювентусе» не стали комментировать новость о возможном переходе Малкома.