«Намеренно создают трудности»: Оздоеву не дали британскую визу для участия в выездном матче Лиги конференций с «Хартсом»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев не получил британскую визу, чтобы принять участие в матче Лиги конференций с шотландским «Хартсом». В клубе это связали с проведением дополнительной проверки в отношении граждан РФ, планирующих посетить Великобританию. Там посетовали, что с большой долей вероятности футболист не сыграет в еврокубковой встрече. По мнению Вячеслава Колоскова, вина полностью лежит на принимающей стороне, а греческому клубу необходимо обратиться с жалобой в УЕФА.

«Все требования к поездкам относятся к сфере ответственности команд»

Российский футболист ПАОКа Магомед Оздоев столкнулся с неожиданными проблемами за пару дней до важнейшего матча раунда плей-офф Лиги конференций с «Хартсом». Греческие СМИ сообщили, что он не полетел вместе с командой в Шотландию из-за сложностей с получением визы.

Подчёркивается, что всем остальным игрокам спокойно оформили документы. В клубе при содействии МИД страны пытаются сделать всё, чтобы статусный новичок всё же принял участие во встрече. Сейчас полузащитник находится в Белграде, поскольку именно в посольство Греции в Сербии сначала приходят британские визы. Если вопрос удастся решить, он оперативно отправится в Эдинбург.

В ПАОКе эту информацию подтвердили и объяснили заминку тем, что сейчас всем гражданам РФ, желающим въехать в Великобританию, требуется пройти дополнительную проверку.

«Мы ждём одобрения. Игра уже завтра. Если сегодня не сделаем ему визу, то Оздоев, скорее всего, пропустит матч с «Хартсом», — объяснили Sport24 в пресс-службе клуба.

Чуть позже в другом комментарии представители ПАОКа посетовали, что с большой долей вероятности проблема не будет решена, а хавбек не выйдет на поле. Отреагировали на произошедшее и в УЕФА. Там отметили, что ответственность за въезд игроков в другие страны лежит исключительно на самих клубах.

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и в обязанности соответствующего коллектива входит связь с соответствующими органами», — заявили в УЕФА.

Для самого ПАОКа отсутствие новичка станет неприятностью, хотя он пополнил состав клуба совсем недавно. Хавбек уже дважды вышел на замену в поединках третьего квалификационного раунда Лиги конференций с «Хайдуком» и помог команде пройти в следующую стадию, а встречу первого тура чемпионата Греции с «Астерасом» провёл от первой до последней минуты. В итоге дружина из Салоник разгромила соперников, а россиянин стал лучшим на поле по возвратам владения (8), лучшим в команде по отборам (2) и третьим — по касаниям в чужой штрафной (4). В свою очередь, наставник ПАОКа Рэзван Луческу отметил интеллект подопечного и поразился тому, насколько быстро он адаптировался.

Проблемы «Пюника» и отказ Сулейманову

К сожалению, Магомед — не первый отечественный футболист, столкнувшийся с такой проблемой. Совсем недавно скандал разразился вокруг «Пюника». В армянском коллективе остались недовольны тем, что ведущий защитник Михаил Коваленко и ассистент главного тренера Роман Монарёв вынуждены были пропустить два важнейших выездных противостояния в Лиге конференций — с эстонской «Нарва Транс» и шведским «Кальмаром».

Сначала россиянам отказало во въезде в Эстонию литовское консульство, которое занимается оформлением соответствующих документов для Армении. Чтобы попасть в Швецию, требовалось обращаться уже в Польшу, но там вынесли аналогичный вердикт. «Пюник», несмотря на это, прошёл обоих оппонентов. Но президент ереванцев Артур Согомонян остался крайне недоволен произошедшим и призвал УЕФА вмешаться.

«Как нам объяснили в польском консульстве, даже если мы получим для футболиста визу через какую-то другую страну и приедем к ним на игру, там её вполне могут аннулировать, а игрока — депортировать. Это уже перебор, который начинает разрушать всё, причём даже за пределами России. Мы ведь не можем скрыть, что это гражданин РФ. Он по всем документам проходит как россиянин. Естественно, мы не готовы идти на такие риски. В чемпионате Армении есть клубы, где намного больше российских легионеров, и они могут столкнуться с ещё более серьёзными трудностями», — посетовал Согомонян.

С такими же трудностями ранее сталкивались и другие европейские коллективы. Например, арендованный у «Краснодара» хавбек Магомед-Шапи Сулейманов в октябре 2022-го не сумел помочь «Хапоэлю» из Беэр-Шевы в гостевом поединке с «Лехом»: россиянам сейчас ограничен въезд в Польшу даже в спортивных целях. В результате без своего ключевого полузащитника израильская команда разошлась с соперником миром.

«Идёт банальное запугивание»

По мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, вся вина в данной ситуации лежит исключительно на «Хартсе» как на принимающей стороне.

«Думаю, не нужно никому объяснять, что это ненормально. Согласно регламенту, клуб, подающий заявку на выступление в еврокубках, обязуется обеспечить участие всех футболистов соперника. Поэтому ПАОК сейчас вправе апеллировать к УЕФА и требовать наказания для «Хартса», — подчеркнул функционер в беседе с RT.

Вместе с тем он подчеркнул: континентальная федерация не способна влиять на подобные вопросы, а потому предъявлять ей претензии бессмысленно.

«Поскольку, как уже говорилось, клубы обязуются выполнять все условия, в том числе по оформлению необходимых документов, они должны нести ответственность за то, что оппоненты лишаются ведущих игроков. Дальше уже УЕФА будет выбирать, насколько серьёзные санкции наложить на «Хартс». Как-то ещё решить эту проблему сложно. Не будут же они проводить матчи на нейтральной территории. Не нужно заниматься ерундой. Всё очень просто: Оздоеву не дали визу, ПАОК обжалует это», — добавил Колосков.

А депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова уверена, что в дело вмешалась политика. По её мнению, таким образом клубам чётко дают понять: не следует приглашать россиян.

«Отдельные государства всячески пытаются создать непреодолимые условия, чтобы стало невыгодно брать наших футболистов. Идёт банальное запугивание. В противном случае они готовы, например, не одобрять визы. Они не могут запретить трансферы россиян напрямую, но намеренно создают трудности. Самое обидное, что ни коллективы, ни даже УЕФА ничего не в состоянии сделать. Власти просто заявляют, что приезд граждан РФ «угрожает безопасности». Фактически пострадать может любой. Возможность оспорить вердикт существует, но это непросто. Необходимо пройти через суды. К сожалению, даже положительный вердикт не повернёт время вспять, чтобы игрок принял участие в конкретном матче», — посетовала Журова.

Она, как и Колосков, подтвердила: международные федерации тут бессильны, а в качестве примера вспомнила Александра Лукашенко, которого не пустили на Олимпийские игры — 2012 в Лондоне, несмотря на статус главы НОК Белоруссии и наличие аккредитации от МОК.

«Даже ещё 10—15 лет назад случались ситуации, когда нашим атлетам не давали визы в силу определённых обстоятельств. Потом они шли в суд и доказывали свою правоту. Но, понятно, никаких компенсаций никому не выплачивали. По крайней мере, позже власти данных стран действовали аккуратнее... Не думаю, что попробуют судиться за свои права и пострадавшие клубы. Атлеты предоставлены сами себе. В лучшем случае они выиграют тяжбу спустя год, когда никому это уже будет не интересно», — подытожила депутат.