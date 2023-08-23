ПАОК подтвердил информацию об отказе Оздоеву в выдаче британской визы

В пресс-службе ПАОКа рассказали, что российский полузащитник Магомед Оздоев не получил визу для участия в матче Лиги конференций.

«Да, Оздоеву действительно не выдали визу для игры в Шотландии. Сегодня ждём разрешения ситуации. Мы выслали документы в посольство в Белграде», — приводит слова пресс-службы ПАОКа «Спорт-Экспресс».

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Контракт подписан до 2025 года.

На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах за «Фатих» во всех турнирах в сезоне-2022/23.

ПАОК в четвёртом раунде Лиги конференций сыграет с «Хартс».

Ранее стала известна зарплата полузащитника Магомеда Оздоева в ПАОКе.