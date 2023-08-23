УЕФА: ответственность за оформление виз лежит на футбольных клубах

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на невыдачу визы российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву.

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении», — цитирует представителя УЕФА РИА Новости.

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Контракт подписан до 2025 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов и четыре результативные передачи в 29 матчах за «Фатих» во всех турнирах в сезоне-2022/23.

Ранее в пресс-службе ПАОКа рассказали, что Оздоев не получил визу для участия в матче Лиги конференций.