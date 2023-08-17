ПАОК с Оздоевым вышел в четвёртый раунд плей-офф отбора Лиги конференций
- AFP
Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе греческой команды мяч забил Штефан Шваб (12-я минута), дубль оформил Андрия Живкович (79-я, 85-я).
Российский хавбек ПАОКа Магомед Оздоев появился на 73-й минуте, заменив Филипе Соареша.
ПАОК в четвёртом раунде сыграет с победителем в паре «Хартс» (Шотландия) — «Русенборг» (Норвегия).
Ранее норвежский «Будё-Глимт» разгромил на выезде армянский «Пюник» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА и пробился в четвёртый раунд плей-офф квалификации.