«Будё-Глимт» с Хайкиным вышел в четвёртый раунд плей-офф отбора Лиги конференций

Норвежский «Будё-Глимт» разгромил на выезде армянский «Пюник» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА и пробился в четвёртый раунд плей-офф квалификации.

Встреча в Ереване завершилась со счётом 3:0.

В составе норвежской команды забитыми мячами отличились Амаль Пеллегрино с пенальти (43-я минута), Патрик Берг (49-я) и Тобиас Гулликсен (54-я).

Российский голкипер Никита Хайкин вышел в стартовом составе и провёл весь матч.

В первом матче «Будё-Глимт» также разгромил «Пюник» со счётом 3:0. За выход в групповой раунд Лиги конференций норвежцы сыграют с румынским «Сепси».

Ранее президент «Пюника» Артур Согомонян объяснил причины необычного решения пускать болельщиков на стадион бесплатно на матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций с «Будё-Глимт».