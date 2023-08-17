Узнать больше

«Будё-Глимт» с Хайкиным вышел в четвёртый раунд плей-офф отбора Лиги конференций

Короткая ссылка
Норвежский «Будё-Глимт» разгромил на выезде армянский «Пюник» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций УЕФА и пробился в четвёртый раунд плей-офф квалификации.
«Будё-Глимт» с Хайкиным вышел в четвёртый раунд плей-офф отбора Лиги конференций
  • Gettyimages.ru

Встреча в Ереване завершилась со счётом 3:0. 

В составе норвежской команды забитыми мячами отличились Амаль Пеллегрино с пенальти (43-я минута), Патрик Берг (49-я) и Тобиас Гулликсен (54-я).

Российский голкипер Никита Хайкин вышел в стартовом составе и провёл весь матч.

В первом матче «Будё-Глимт» также разгромил «Пюник» со счётом 3:0. За выход в групповой раунд Лиги конференций норвежцы сыграют с румынским «Сепси».

Ранее президент «Пюника» Артур Согомонян объяснил причины необычного решения пускать болельщиков на стадион бесплатно на матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций с «Будё-Глимт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить