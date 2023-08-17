Президент «Пюника» о бесплатном проходе на еврокубковый матч: это антифутбольно

Президент «Пюника» Артур Согомонян объяснил причины необычного решения пускать болельщиков на стадион бесплатно на матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций с «Будё-Глимт».

«Неожиданным образом за три дня до игры нам сообщили, что отказываются нам помогать в распространении билетов, а за два дня уже оповестили, что кассы стадиона в день игры будут закрыты. Это решение, конечно, непрофессиональное, антифутбольное, и оно уже вызвало недоумение у болельщиков», — цитирует Согомоняна «Бронтозябра».

По его словам, клуб был вынужден выпустить билеты без мест, только с указанием трибун, и вернуть все деньги за билеты, купленные онлайн. Он также отметил, что корни решения о закрытии касс находятся в конфликте между им и «Пюником» с Федерацией футбола Армении, которой не нравятся те острые проблемы, которые поднимаются клубом.

Ранее «Пюник» на выезде в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА нанёс поражение шведскому «Кальмару».