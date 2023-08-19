«Фиорентина» без Кокорина победила «Дженоа» в первом туре Серии А

«Фиорентина» одержала разгромную победу над «Дженоа» в первом туре чемпионата Италии по футболу.

Встреча на стадионе «Луиджи Феррарис» завершилась со счётом 4:1.

В составе «фиалок» мячи забили Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Николас Гонсалес и Роландо Мандрагора. У «Дженоа» отличился Давиде Бираски.

Российский футболист Александр Кокорин не вышел на поле.

В следующем туре «Фиорентина» дома сыграет против «Лечче», а «Дженоа» в гостях встретится с «Лацио».

Ранее «Интер» на своём поле нанёс поражение «Монце» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.