Романо: «Рома» заинтересована в покупке бывшего игрока «Зенита» Азмуна

Нападающий «Байера» Сердар Азмун может перейти в «Рому» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Рома» вслед за «Миланом» сделала немецкому клубу предложение по переходу 28-летнего игрока.

По информации источника, в ближайшие время футболист должен принять решение о продолжении карьеры.

18 августа появилась информация о том, что «Зенит» готов предложить Азмуну зарплату €3 млн за сезон. Отмечалось, что представители петербургского клуба уже связались с иранским нападающим.

Нападающий перешёл из петербургского клуба в «Байер» зимой 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет предложить «Байеру» за Азмуна €5 млн.