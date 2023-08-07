Sport24: «Зенит» хочет предложить «Байеру» за Азмуна €5 млн

Стала известна сумма, которую «Зенит» планирует предложить «Байеру» за нападающего Сердара Азмуна.

Как сообщает Sport24, петербургский клуб хочет предложить €5 млн.

По информации Фабрицио Романо, представители «Зенита» уже связались с немецким клубом.

Азмун перешёл из петербургского клуба в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в прошедшем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что информация об интересе к Азмуну не соответствует действительности.