Sport24: «Зенит» хочет предложить «Байеру» за Азмуна €5 млн
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Как сообщает Sport24, петербургский клуб хочет предложить €5 млн.
По информации Фабрицио Романо, представители «Зенита» уже связались с немецким клубом.
Азмун перешёл из петербургского клуба в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в прошедшем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что информация об интересе к Азмуну не соответствует действительности.