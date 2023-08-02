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Медведев назвал фейком информацию об интересе «Зенита» к Азмуну

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Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что информация об интересе клуба к нападающему леверкузенского «Байера» Сердару Азмуну не соответствует действительности.
Медведев назвал фейком информацию об интересе «Зенита» к Азмуну
  • РИА Новости

«Информация про возвращение Азмуна в «Зенит» — слух и фейк», — цитирует Медведева РИА Новости.

По информации журналиста Фабрицио Романо, петербургские представители уже связались с немецким клубом. Отмечается, что есть ряд клубов, заинтересованных в подписании иранца, но «Зенит» ведёт себя активнее всех. 

Нападающий перешёл из петербургского клуба в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в прошедшем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. 

Ранее Азмун получил травму левой стопы.

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