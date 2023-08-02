Tasnimnews: Азмун может пропустить до двух месяцев из-за травмы стопы
- © AP Photo/Alessandra Tarantino
По информации Tasnimnews, у игрока диагностировано повреждение сухожилия левой ноги. Отмечается, что восстановление займёт от шести до восьми недель.
Неделю назад Азмун покинул предсезонный сбор команды из-за мышечного повреждения.
Нападающий перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в прошедшем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Байер» хочет выручить с продажи Азмуна €10 млн.