Kicker: «Байер» хочет выручить с продажи Азмуна €10 млн

«Зенит» заинтересован в возвращении иранского нападающего Сердара Азмуна из «Байера».

По информации Kicker, руководство немецкого клуба отпустит игрока за €10 млн. Отмечается, что из-за травмы иранца ни одна команда не готова заплатить за него такую сумму. При этом сам Азмун готов покинуть «Байер».

Нападающий перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в прошедшем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Азмун попал в сборную худших игроков сезона Бундеслиги по версии ESPN.