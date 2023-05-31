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Азмун попал в сборную худших игроков сезона Бундеслиги по версии ESPN

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ESPN составил список худших игроков сезона чемпионата Германии по футболу.

В него вошёл бывший футболист петербургского «Зенита» Сердар Азмун.

Также в этот список вошли Давид Раум («Лейпциг»), Юлиан Вайгль («Боруссия», Мёнхенгладбах), Райан Гравенберх («Бавария»), Джонджо Кенни («Герта»), Макото Хасебе («Айнтрахт»), Максанс Лакруа («Вольфсбург»), Садио Мане («Бавария»), Патрик Шик («Байер»), Алассан Плеа («Боруссия», Мёнхенгладбах) и Мануэль Нойер («Бавария»).

Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что несколько клубов заинтересованы в переходе Азмуна.

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