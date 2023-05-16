Dirilis Postasi: несколько клубов заинтересованы в переходе экс-форварда «Зенита» Азмуна
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Как сообщает Dirilis Postasi, в услугах Азмуна заинтересованы три клуба: французские «Марсель» и «Лион», а также турецкий «Фенербахче».
Напомним, что футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.
Ранее результативный пас Азмуна помог «Байеру» избежать поражения в матче с «Юнионом».