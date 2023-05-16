Dirilis Postasi: несколько клубов заинтересованы в переходе экс-форварда «Зенита» Азмуна

Нападающий «Байера» Сердар Азмун может продолжить карьеру в другом клубе в летнее трансферное окно.

Как сообщает Dirilis Postasi, в услугах Азмуна заинтересованы три клуба: французские «Марсель» и «Лион», а также турецкий «Фенербахче».

Напомним, что футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года. За немецкую команду в нынешнем сезоне иранец провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее результативный пас Азмуна помог «Байеру» избежать поражения в матче с «Юнионом».