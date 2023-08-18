Sport24: «Зенит» готов платить Азмуну €3 млн за сезон
- Gettyimages.ru
- © Christof Koepsel
Как сообщает Sport24, «Зенит» готов предложить Азмуну зарплату в размере €3 млн за сезон.
По информации источника, представители петербургского клуба связывались с иранским нападающим.
Азмун перешёл из петербургского клуба в «Байер» зимой 2022 года.
За немецкую команду в прошедшем сезоне иранец провёл 33 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет предложить «Байеру» за Азмуна €5 млн.