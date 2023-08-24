Агент Кривцова: через два года Никита будет главным игроком сборной России
- РИА Новости
«У него была травма, но сейчас всё хорошо со здоровьем. И Кривцов станет главным игроком сборной России через два-три года. Это и я так вижу, и эксперты говорят», — цитирует Гргича «РБ Спорт».
Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно. Всего вызов в национальную команду получили 36 игроков.
Ранее Юрий Сёмин заявил, что Алексею Миранчуку пойдёт на пользу игра за сборную России.