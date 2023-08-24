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Агент Кривцова: через два года Никита будет главным игроком сборной России

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Младен Гргич, агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, прокомментировал попадание своего клиента в расширенный список сборной России по футболу.
Агент Кривцова: через два года Никита будет главным игроком сборной России
  • РИА Новости

«У него была травма, но сейчас всё хорошо со здоровьем. И Кривцов станет главным игроком сборной России через два-три года. Это и я так вижу, и эксперты говорят», — цитирует Гргича «РБ Спорт».

Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно. Всего вызов в национальную команду получили 36 игроков.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Алексею Миранчуку пойдёт на пользу игра за сборную России.

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